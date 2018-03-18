Выборы в Крыму напоминают праздник — Наблюдатель из Финляндии 

Наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман сообщил, что выборы президента РФ в Крыму проходят спокойно и мирно.

Об этом сообщает РИА Новости.

Бекман поделился впечатлениями о ходе голосования в Крыму, он сказал, что его радует тихая и мирная атмосфера на полуострове. По его словам, люди голосуют радостно, потому что для крымчан это очень важный день, который они воспринимают как настоящий праздник.

Финский наблюдатель уже поприсутствовал на избирательном участке в Ялте, а сейчас отправился в Симферополь.

Он заявил, что считает полуостров самым демократичным местом в мире, поскольку его жители четыре года назад самостоятельно определили будущее для себя и своих детей, а сегодня они голосуют за президента.

Бекман подчеркнул демократичность и прозрачность в организации президентских выборов.

В Крыму для россиян открыто 1206 избирательных участков, включая 42 временных.

Напомним, что жители Крыма и Севастополя впервые принимают участие в голосовании на выборах президента РФ.