Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал введенные РФ ответные меры на высылку российских дипломатов «бесполезными».
Об этом глава МИД Великобритании написал в статье для The Sun. По его словам, российское государство «одиноко». Министерство иностранных дел РФ объявило, что закроет британское консульство в Санкт-Петербурге.
«Эти бесполезные меры лишь наказывают простых россиян», — считает Джонсон.
Британский дипломат добавил, что этим решением Москва лишила россиян возможности учить английский язык и обращаться за визами в Великобританию. Джонсон подчеркнул, что это демонстрирует главную разницу между Лондоном и Москвой.
«У нас есть друзья по всему миру, а у них нет», — заключил Джонсон.
В #МИД России был вызван #Посол Великобритании в Москве. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в г.Солсбери, в ответ приняты следующие решения: https://t.co/XF5Dbmps4r pic.twitter.com/3W0jYFAFnM— МИД России ???????? (@MID_RF) March 17, 2018