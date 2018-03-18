Джонсон объявил «бесполезными» ответные меры РФ в связи с «делом Скрипаля»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал введенные РФ ответные меры на высылку российских дипломатов «бесполезными».

Об этом глава МИД Великобритании написал в статье для The Sun. По его словам, российское государство «одиноко». Министерство иностранных дел РФ объявило, что закроет британское консульство в Санкт-Петербурге.

«Эти бесполезные меры лишь наказывают простых россиян», — считает Джонсон.

Британский дипломат добавил, что этим решением Москва лишила россиян возможности учить английский язык и обращаться за визами в Великобританию. Джонсон подчеркнул, что это демонстрирует главную разницу между Лондоном и Москвой.

«У нас есть друзья по всему миру, а у них нет», — заключил Джонсон.