Выборы-2018: На Чукотке и Камчатке закрылись участки для голосования

Избирательные участки на выборах президента России закрылись на Чукотке и в Камчатском крае. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Голосование в Чукотском автономном округе и в Камчатском крае завершилось в 20:00 по местному времени (11:00 мск). На Камчатке работали 194 стационарных избирательных участка для более чем 230 тысяч избирателей. На Чукотке работали 55 пунктов голосования для 30 тысяч избирателей.

Как ранее сообщали в краевом избиркоме, на Камчатке по состоянию на 18:00 по местному времени явка составила 63,86%. Это 148564 избирателя из 232630 зарегистрированных в регионе.

Традиционно высокую явку на выборах демонстрирует и Чукотка. Явка составила 76,34%, что на 0,34% выше, чем на выборах главы государства в 2012 году.