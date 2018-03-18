Венедиктов опроверг информацию Навального о нарушении на участке №173 в Москве

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами главы государства в Москве Алексей Венедиктов заявил, что информация о нарушении на участке №173, распространенная блогером Алексеем Навальным, не подтвердилась.

Ранее блогер сообщил, что на участке №173 один и тот же человек проголосовал несколько раз. В Общественном штабе рассмотрели скришнот с места голосования.

Венедиктов сообщил, что в соцсетях гуляет изображение с другого избирательного участка. Это можно понять по тому, что на одной картинке на полу плитка, а на участке №173 — паркет. Также в первом случае размещены избирательные урны, а во втором — КОИБы.