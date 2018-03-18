Я голосую за то, чтобы все было хорошо — Пиотровский

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский принял участие в выборах президента РФ.

Пиотровский принял участие в голосовании на выборах президента России. В районе десяти утра он появился на избирательном участке №2195, который находится на улице Рылеева, с целью выполнить гражданский долг.

Глава Эрмитажа считает, что в этом году выборы проходят организовано и все тщательно подготовлено для проведения голосования. Он отметил, что все правила строго соблюдены.

Пиотровский поделился за что он голосует. Он заявил, что отдает голос за то, чтобы все было хорошо.

«И все хорошее, что есть сегодня, продолжалось и дальше", - добавил директор.

Для жителей Петербурга открыто 1880 постоянно действующих избирательных участков, а также 51 помещение, организованное в местах временного пребывания.