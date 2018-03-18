Число новых избирателей на выборах может достичь 7 миллионов человек

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что число тех, кто впервые пришел на выборы, может достичь 7 миллионов человек.

Она также отметила, что право каждого решать принимать ли участие в голосовании. К 10 утра по московскому времени в реестре избирателей у ЦИК числилось 107 миллионов 200 тысяч человек. Это те люди, которые были внесены сюда после чистки списков от двойников и «мертвых душ».

Напомним, ранее сообщалось, что по сравнению с 2012 годом явка избирателей увеличилась в два раза.