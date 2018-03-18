Штаб Навального в Казани выдал за нарушение то, о чем власти заявляли накануне

В Twitter опубликовали фотографии якобы «каруселей», а оказалось, что показалось.

Страстное желание сторонников блогера Алексея Навального ткнуть общественность ( в основном в интернете) носом в якобы нарушения закона на президентских выборах доводит порой до нелепых историй. Видимо, главное - говорить уверенно. Так, штаб Навального в Казани в своем Twitter поспешил опубликовать фотографии автобусов, подвозящих избирателей к участкам, намекая на так называемые «карусели».

С предприятиям «Нэфис» активно подвозят избирателей. pic.twitter.com/IPdSH3VbxQ — Штаб Навального в Казани (@teamnavalny_kzn) March 18, 2018

Все бы ничего, но только накануне в комитет по транспорту Казани официально сообщили, что для жителей отдаленных поселков города будут организованы специальные автобусы, которые доставят до избирательных участков. О чем писали местные СМИ. Это отработанная практика. В этом году число транспортных средств увеличено до 56. Опознаются они по специальным аншлагам и доставляют до участков жителей жилых районов Грабарский, Сухая река, Щербаково, Новое Караваево, Отары, Татваленка, Кояшлы, Куземетьево, Чебакса-Киндери, Малые Дербышки, Старое Победилово, Аки, Кульсеитово и других отдаленных поселков.

В соцсетях уже отреагировали на это сообщений соратников блогера, отметив, что «выдавать за нарушение то, о чем власти заявили еще вчера — методы работы штаба Навального».

Напомним, с 2017 года за организацию «каруселей» на выборах, то есть, когда гражданину выдается бюллетень, чтобы он проголосовал дважды в ходе одних выборов, введена уголовная ответственность. Максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы.