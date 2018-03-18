Выборы-2018: явка избирателей в Чукотке приблизилась к 80%
Региональные избиркомы сообщили, что явка россиян на Чукотке за два часа до закрытия избирательных участков на президентских выборах приблизилась к 80%, а на Камчатке — превысила 63%.
За два часа до закрытия избирательных участков на Камчатке проголосовали 63,86% избирателей. Это более 148 тысяч россиян. В 2018 году явка почти на 7% больше, чем на выборах российского лидера в 2012 году. В краевом избиркоме отметили, что активнее всех голосуют жители Алеутского района.
Открылся Информационный центр ЦИК России. "В ближайшие сутки здесь будет концентрироваться вся самая свежая информация о ходе голосования и активности избирателей", – сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. pic.twitter.com/akRg9N19cp— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018