Выборы-2018: явка избирателей в Чукотке приблизилась к 80%

Региональные избиркомы сообщили, что явка россиян на Чукотке за два часа до закрытия избирательных участков на президентских выборах приблизилась к 80%, а на Камчатке — превысила 63%.

За два часа до закрытия избирательных участков на Камчатке проголосовали 63,86% избирателей. Это более 148 тысяч россиян. В 2018 году явка почти на 7% больше, чем на выборах российского лидера в 2012 году. В краевом избиркоме отметили, что активнее всех голосуют жители Алеутского района.