Выборы-2018: На избирательном участке в «Совхозе имени Ленина» проголосовал Грудинин

Российский бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый на выборы президента от КПРФ, проголосовал на избирательном участке в поселке возглавляемого им ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Кандидат прибыл на избирательный участок около 10 часов утра. Он оставил подпись в журнале регистрации избирателей, взял бюллетень, заполнил его и опустил в урну.

На данный момент в стране открыты все избирательные участки. На пост главы государства баллотируются восемь человек.