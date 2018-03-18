МИД РФ обеспечит безопасный процесс голосования для избирателей за рубежом

Представитель МИД РФ в беседе с ТАСС заявил, что ведомство сделает все для того, чтобы почти два миллиона россиян проголосовали на выборах президента за рубежом.

В Министерстве сообщили, что за границей РФ проживает 1,8 миллиона российских избирателей. МИД и заграничные посольства делают все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасный процесс голосования.

Главной проблемой в этом вопросе стала Украина. На избирательном участке в посольстве РФ в Киеве смогли проголосовать только дипломаты. Украинские полицейские не пускают граждан РФ в избирательный участок.