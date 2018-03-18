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Собянин на выборах президента проголосовал в Москве

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Избирательные участки для россиян, находящихся за рубежом, работают в 144 странах — МИД
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11:40   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЦИК ночью отразил масштабную кибератаку

ЦИК ночью отразил масштабную кибератаку

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в ночь на 18 марта ЦИК удалось отразить кибератаку на сайт. 

Атака длилась с 2 до 5 часов ночи. Пик атаки пришелся на 2:20. Памфилова отметила, что удалось выяснить, что источники атаки были расположены в 15 странах.

Напомним, что вчера, 17 марта, масштабной DDoS-атаке подвергся сайт сети российских общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Атака была успешно отбита программистами.

 

Автор: Виктория Разумовская
#цик #памфилова #выборы2018
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