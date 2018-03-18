ЦИК ночью отразил масштабную кибератаку

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в ночь на 18 марта ЦИК удалось отразить кибератаку на сайт.

Атака длилась с 2 до 5 часов ночи. Пик атаки пришелся на 2:20. Памфилова отметила, что удалось выяснить, что источники атаки были расположены в 15 странах.

Напомним, что вчера, 17 марта, масштабной DDoS-атаке подвергся сайт сети российских общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Атака была успешно отбита программистами.