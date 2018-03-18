Строители Крымского моста приняли участие в голосовании на выборах президента РФ без отрыва от производства 

Избирательные участки для строителей моста, которые прибыли на вахту из разных регионов России, организовали прямо в рабочих поселках на двух берегах Керченского пролива.

Сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Городки для вахтовых работников Крымского моста «Тамань» и «Керчь» располагаются неподалеку от стройплощадки Крымского моста.

Строители участвуют в голосовании в свободное от работы время, до начала и после окончания смены.

По разрешению территориальной избирательной комиссии было решено открыть участок для голосования на таманской стороне на два часа раньше (в 6 утра по местному времени – прим.ред.), это было сделано для удобства инженеров и рабочих. Таким образом те, кто работает в дневную смену, которая начинается в семь утра, смогли отдать свой голос на президентских выборах до начала рабочего дня.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам одной из строительных компаний Леонид Рыженькин, рассказал, что на Таманском полуострове избирательный участок организовали прямо на территории вахтового городка, в котором проживает порядка трех тысях человек. Участок, как и полагается оборудовали кабинами для заполнения бюллетеней и урнами. Такая же работа была проведена и на керченской стороне, где тоже был организован вахтовый городок рабочих.

Накануне более пяти тысяч иногородних строителей, работающих вахтовым методом, подали заявления с просьбой включить их в список избирателей по месту нахождения, поэтому они получили возможность проголосовать в избирательных участках на территории рабочих поселков.

Местные жители из близлежащих населенных пунктов, участвующие в работе по строительству Крымского моста, голосуют на избирательных участках по месту проживания.

Прораб Денис Костенко поделился, что в его бригаде работают люди из разных городов, но сегодня они все вместе голосуют на одном участке. Он рассказал, что все рабочие взрослые и ответственные люди, у которых есть семьи и дети, они осознают, что от выбора каждого из них зависит будущее страны, в которой будут жить их дети и родители. Поэтому голосовать пришли вместе всей бригадой.

Начальник технической службы Юрий Бесков рассказал, что работает вместе с женой, они вместе участвовали в строительстве к олимпиаде в Сочи, а сейчас вместе строят Крымский мост, главным в их жизни является будущее сына. Бесков считает, что для того, чтобы его ребенок рос в процветающей стране, они с женой пришли голосовать.