Явлинский проголосовал на выборах президента РФ

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовал на выборах.

Свой голос политик отдал на избирательном участке №2579 в Москве. На участке он появился один. После голосования Явлинский пообщался с журналистами, однако не рассказал о своем выборе.

Напомним, что ранее на выборах президента России уже проголосовали многие политики и бизнесмены, в том числе действующий президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦИК Элла Памфилова, глава Республики Крым Сергей Аксенов, гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин.