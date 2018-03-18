Все избирательные участки заработали в России

На территории России заработали все избирательные участки. Их свыше 97 тысяч. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, за пределами России открыт 401 участок в 145 странах. Из них семь — на Байконуре.

Выборы президента России проходят 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек: