Все избирательные участки заработали в России
На территории России заработали все избирательные участки. Их свыше 97 тысяч. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, за пределами России открыт 401 участок в 145 странах. Из них семь — на Байконуре.
Выборы президента России проходят 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек:
- Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза,
- Павел Грудинин от КПРФ,
- Владимир Жириновский от ЛДПР,
- Владимир Путин — самовыдвижение,
- Ксения Собчак от «Гражданская инициатива»,
- Максим Сурайкин от «Коммунистов России»,
- Борис Титов от Партии роста,
- Григорий Явлинский от «Яблока».