Выборы-2018: военнослужащие 58-й армии проголосуют в Северной Осетии

Около пяти тысяч военнослужащих 58-й армии проголосуют в воскресенье, 18 марта, в Северной Осетии.

Солдаты и офицеры проголосуют на президентских выборах в нескольких участках по республике, в том числе в городе Моздок, Владикавказ и в поселке Спутник. Военнослужащие 19-й бригады в восемь утра про местному времени проголосовали в 37-й школе Владикавказа.