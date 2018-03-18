Выборы-2018: военнослужащие 58-й армии проголосуют в Северной Осетии
Около пяти тысяч военнослужащих 58-й армии проголосуют в воскресенье, 18 марта, в Северной Осетии.
Солдаты и офицеры проголосуют на президентских выборах в нескольких участках по республике, в том числе в городе Моздок, Владикавказ и в поселке Спутник. Военнослужащие 19-й бригады в восемь утра про местному времени проголосовали в 37-й школе Владикавказа.
Открылся Информационный центр ЦИК России. "В ближайшие сутки здесь будет концентрироваться вся самая свежая информация о ходе голосования и активности избирателей", – сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. pic.twitter.com/akRg9N19cp— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018