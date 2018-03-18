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11:18   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Явка избирателей увеличилась в два раза в сравнении с 2012 годом

Явка избирателей увеличилась в два раза в сравнении с 2012 годом

Практически во всех регионах, где начались выборы президента РФ, явка превосходит показатели 2012 года на 150-200 процентов. Лидером стал Красноярский край, где разница составила 245 процентов. 

Значительный рост отмечается в Омской области, республике Тува, Бурятии и Алтайском крае. Стоит отметить, что в Туве проголосовали уже 93 процента жителей. Чукотский округ повторяет рекорд выборов 2012 года - там активность держится выше 81 процента.

В центральных регионах России избирательные участки открылись недавно, поэтому судить о явке пока рано.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #выборы2018 #явка избирателей
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