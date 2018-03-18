Явка избирателей увеличилась в два раза в сравнении с 2012 годом

Практически во всех регионах, где начались выборы президента РФ, явка превосходит показатели 2012 года на 150-200 процентов. Лидером стал Красноярский край, где разница составила 245 процентов.

Значительный рост отмечается в Омской области, республике Тува, Бурятии и Алтайском крае. Стоит отметить, что в Туве проголосовали уже 93 процента жителей. Чукотский округ повторяет рекорд выборов 2012 года - там активность держится выше 81 процента.

В центральных регионах России избирательные участки открылись недавно, поэтому судить о явке пока рано.