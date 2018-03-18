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 Избирательные участки для россиян, находящихся за рубежом, работают в 144 странах — МИД

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11:08   18 Марта 2018
Россия
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Ситуацию с выборами президента РФ на Украине раскритиковали в Центризбиркоме

Факты недопуска украинской полицией россиян в диппредставительства РФ, где расположены избирательные участки, надо документировать, собирать по ним досье и предавать огласке. Об этом заявил РИА новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Как пишет агентство, информация, которая поступает в последние часы с избирательных участков на Украине, вызывает глубокое возмущение в ЦИК. По словам Лихачева, сигналы, которые шли в адрес украинской власти со стороны ЦИК, МИД России, международных миссий, не возымели своего действия на украинские власти.

Ранее стало известно, что полиция перекрыла проезд и проход к зданию российского консульства в Одессе, где открыт участок для голосования на выборах президента РФ.

Двумя днями раньше в МВД Украины сообщили, что не пропустят россиян в диппредставительства для участия в выборах. В заявлении ведомства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование в Крыму, который Киев продолжает считать своей территорией.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #украина #одесса #политика #выборы2018
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