Полицейские проверяют пять нарушений на выборах в Хабаровском крае

Сотрудники правоохранительных органов проверяют пять нарушений на президентских выборах в Хабаровском крае.

В ночь с субботы на воскресенье на стенде избирательной комиссии в Хабаровске неизвестные расклеили листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ. Три нарушения связаны с кандидатом Павлом Грудининым. Разместили агитационные плакаты в незаконном месте. В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали несовершеннолетнего наблюдателя.