Борис Титов проголосовал в Краснодарском крае на выборах

Кандидат в президенты России Борис Титов проголосовал на выборах. Свой голос он отдал в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

На избирательный участок он пришел со всей семьей. Политик призвал всех граждан России прийти сегодня на участки и проголосовать.

«Это слишком важный день, чтобы сидеть дома», — заявил он.

Напомним, 18 марта в стране начались выборы президента. Избирательные участки будут открыты для голосования сегодня с 8.00 до 20.00. После их закрытия начнется подсчет голосов.