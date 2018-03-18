Работа Центризбиркома себя полностью оправдала — эксперт о высокой явке на Дальнем Востоке

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Выборы президента 2018
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Явка на выборы президента РФ выше, чем на прошлых президентских выборах. Сообщил Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Чеснаков рассказал, что ЦИК России проделал «колоссальную работу» для повышения мотивации избирателей. Он добавил, что на решение задач по информированию впервые были выделены такие ресурсы.

«Это сработало», — заявил чиновник.

Результаты о первых участниках голосования на Дальнем Востоке и Сибири показали, что в этом году явка выше, чем на предыдущих президентских выборах.

Чеснаков отметил, что явка увеличилась потому, что возрос интерес к предвыборной кампании, а также благодаря возможности принять участие в голосовании за пределами места прописки.

На сегодняшний день более пяти с половиной миллионов граждан стали «мобильными избирателями».

Политик считает, что система «мобильного избирателя» требует внимательного изучения для того, чтобы в будущем появилась возможность преобразовать ее в голосование online c помощью сети Интернет. 

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #явка #выборы2018
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