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10:34   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Почти половина избирателей на космодроме Восточном проголосовала к полудню

Почти половина избирателей на космодроме Восточном проголосовала к полудню

Более 48% избирателей Циолковского возле космодрома Восточный проголосовали на выборах президента РФ по состоянию на 12 часов дня.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, город показал одну из высоких явок на выборах в регионе. Первое место по прежнему за Шимановском. Там свой голос за кандидата отдали почти 53% избирателей.

Для голосования строителям космодрома Восточный оборудованы три избирательных участка. Особое внимание отведено для студенческих строительных отрядов. Многие учащиеся голосуют в первый раз.

Автор: Павел Никифоров
#голосование #амурская область #космодром восточный #выборы2018 #циолковский
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