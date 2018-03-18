Почти половина избирателей на космодроме Восточном проголосовала к полудню

Более 48% избирателей Циолковского возле космодрома Восточный проголосовали на выборах президента РФ по состоянию на 12 часов дня.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, город показал одну из высоких явок на выборах в регионе. Первое место по прежнему за Шимановском. Там свой голос за кандидата отдали почти 53% избирателей.

Для голосования строителям космодрома Восточный оборудованы три избирательных участка. Особое внимание отведено для студенческих строительных отрядов. Многие учащиеся голосуют в первый раз.