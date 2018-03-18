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10:49   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны

Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что Россия привержена принципам демократии при проведении выборов.

Об этом он рассказал в интервью информационному порталу «Ньюинформ».

По его словам, Запад считает выборы в России нелегитимными, однако найти подтверждение этому сложно. Те, кто обвиняет страну в нечестных выборах, по мнению Милонова, пытаются помочь незарегистрированным кандидатам. Он подчеркнул, что Запад устроит только тот выбор, который будет политически созвучен с их выбором.

Также депутат обратил внимание, что на пост президента РФ баллотируются разные кандидаты, а агитации за кандидата Владимира Путина было меньше всего. 

«Этот выбор должен быть выбором нашей страны, а не Запада, как это было раньше», – добавил Милонов.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #милонов #выборы2018
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