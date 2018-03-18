Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны
Депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что Россия привержена принципам демократии при проведении выборов.
Об этом он рассказал в интервью информационному порталу «Ньюинформ».
По его словам, Запад считает выборы в России нелегитимными, однако найти подтверждение этому сложно. Те, кто обвиняет страну в нечестных выборах, по мнению Милонова, пытаются помочь незарегистрированным кандидатам. Он подчеркнул, что Запад устроит только тот выбор, который будет политически созвучен с их выбором.
Также депутат обратил внимание, что на пост президента РФ баллотируются разные кандидаты, а агитации за кандидата Владимира Путина было меньше всего.
«Этот выбор должен быть выбором нашей страны, а не Запада, как это было раньше», – добавил Милонов.