Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов уверен, что Россия привержена принципам демократии при проведении выборов.

Об этом он рассказал в интервью информационному порталу «Ньюинформ».

По его словам, Запад считает выборы в России нелегитимными, однако найти подтверждение этому сложно. Те, кто обвиняет страну в нечестных выборах, по мнению Милонова, пытаются помочь незарегистрированным кандидатам. Он подчеркнул, что Запад устроит только тот выбор, который будет политически созвучен с их выбором.

Также депутат обратил внимание, что на пост президента РФ баллотируются разные кандидаты, а агитации за кандидата Владимира Путина было меньше всего.