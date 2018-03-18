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10:19   18 Марта 2018
Россия
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Очередной провал сторонников Навального: в Темрюке опровергли информацию о «вбросе»

Очередной провал сторонников Навального: в Темрюке опровергли информацию о «вбросе»

Сторонники блогера Алексея Навального опубликовали видео с якобы «вбросом» бюллетеней на избирательном участке в Темрюке.

Пожилая женщина, пришедшая отдать свой голос за кандидата, сложила избирательный бюллетень пополам и опустила бумагу в урну. Видео сопровождалось подписью «Первый вброс есть! 4910».

Наблюдатель на участке 4910 от Общественной палаты РФ Надежда Глушкова в беседе с изданием «Ясно» пояснила, что на ролике запечатлен рядовой момент. Избирательница сложила бюллетень и просунула его в урну. Общественники несколько раз просмотрели видео с камер наблюдения от начала и до конца и заявили, что не может быть речи ни о каком «вбросе». Особенно смешны заявления о «пачке бюллетеней». По жалобе составлен протокол. Документ подписали все наблюдатели и члены УИК от партий и кандидатов.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #навальный #общество #выборы2018 #вброс бюллетеней
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