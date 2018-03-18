Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента. Он отдал свой голос на избирательном участке №75 в центре Москвы.
Председатель Госдумы поинтересовался настроением у членов избирательной комиссии. Члены комиссии ответили, что настроение отличное.
В это же время на избирательный участок пришел отдать свой голос генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Напомним, в России 18 марта начались выборы президента России. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. После их закрытия начнется подсчет голосов.