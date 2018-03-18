Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Работа Центризбиркома себя полностью оправдала — эксперт о высокой явке на Дальнем Востоке

Работа Центризбиркома себя полностью оправдала — эксперт о высокой явке на Дальнем Востоке

 Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны

Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Украинская полиция не пускает россиян на выборы президента РФ во Львове

Украинская полиция не пускает россиян на выборы президента РФ во Львове
КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

 Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами
Работа Центризбиркома себя полностью оправдала — эксперт о высокой явке на Дальнем Востоке

Работа Центризбиркома себя полностью оправдала — эксперт о высокой явке на Дальнем Востоке

 Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны

Милонов: Выборы президента РФ абсолютно легитимны

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Украинская полиция не пускает россиян на выборы президента РФ во Львове

Украинская полиция не пускает россиян на выборы президента РФ во Львове
КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

 Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами
10:09   18 Марта 2018
Россия
65

Зарубежные наблюдатели заявили, что явка на выборах в Приморье выше, чем в Европе

Зарубежные наблюдатели заявили, что явка на выборах в Приморье выше, чем в Европе

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества заявили, что явка избирателей в Приморье выше, чем в странах Европы.

Общественники побывали более чем на 50 избирательных участках. Явка в регионе довольно высока, отметили наблюдатели, и выше, чем средняя явка в европейских странах.

В Приморье самым активным является Анучинский муниципальный район. Здесь по состоянию на 12.00 проголосовало 35,73% граждан избирательного возраста. Чуть меньше в Лазовском и Ольгинском районах — 32,56% и 34% соответственно. В административном центре Приморского края Владивостоке явка пока составила почти 22%.

Автор: Павел Никифоров
#россия #приморье #политика #выборы2018 #иностранные наблюдатели
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС Ближнее зарубежье
Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС
В России в разгаре президентские выборы. А решение Киева не допускать россиян, желающих проголосовать на Украине, наглядно показывает, куда по-прежнему движется «европейская» держава.
10:35   18 Марта 2018
58
Без лыж и фальсификаций. В Москве открылись избирательные участки Выборы президента 2018

Без лыж и фальсификаций. В Москве открылись избирательные участки

7:59   18 Марта 2018
73
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки Россия

Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки

5:53   18 Марта 2018
126
Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального Россия

Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального

4:09   18 Марта 2018
196
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью

СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью