Зарубежные наблюдатели заявили, что явка на выборах в Приморье выше, чем в Европе

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества заявили, что явка избирателей в Приморье выше, чем в странах Европы.

Общественники побывали более чем на 50 избирательных участках. Явка в регионе довольно высока, отметили наблюдатели, и выше, чем средняя явка в европейских странах.

В Приморье самым активным является Анучинский муниципальный район. Здесь по состоянию на 12.00 проголосовало 35,73% граждан избирательного возраста. Чуть меньше в Лазовском и Ольгинском районах — 32,56% и 34% соответственно. В административном центре Приморского края Владивостоке явка пока составила почти 22%.