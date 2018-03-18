Украинская полиция не пускает россиян на выборы президента РФ во Львове

На Украине граждан России не пускают на выборы президента.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники украинской полиции вместе с представителями нацгвардии заблокировали металлическим забором здание российского консульства во Львове, где был организован один из избирательных участков.

Один из полицейских, участвующий в оцеплении, сообщил, что в здание пропускают по списку только тех, кто работает в консульстве, больше никого.

Националистическое движение «Национальный корпус» проводят акцию около здания. Несколько десятков представителей сообщества поставили палатку и бочку около здания, чтобы устроить коридор «позора» для российских граждан, которые хотят принять участие в выборах. У здания находятся десятки силовиков, ситуация под контролем.

Также украинская полиция заблокировала проезд и проход к российским представительствам в Одессе и Киеве. Напомним, ранее МВД Украины заявляло о том, что в день проведения голосования россиян не будут пускать в дипломатические представительства.

МИД России, комментируя ситуацию, назвало решение украинских властей «беспрецедентным» и подчеркнуло неправомерность данных действий, так как они противоречат международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже направила в Киев обращение, в котором говорилось о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании.