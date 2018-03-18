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10:22   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Украинская полиция не пускает россиян на выборы президента РФ во Львове

Украинская полиция не пускает россиян на выборы президента РФ во Львове

На Украине граждан России не пускают на выборы президента.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники украинской полиции вместе с представителями нацгвардии заблокировали металлическим забором здание российского консульства во Львове, где был организован один из избирательных участков.

Один из полицейских, участвующий в оцеплении, сообщил, что в здание пропускают по списку только тех, кто работает в консульстве, больше никого.

Националистическое движение «Национальный корпус» проводят акцию около здания. Несколько десятков представителей сообщества поставили палатку и бочку около здания, чтобы устроить коридор «позора» для российских граждан, которые хотят принять участие в выборах. У здания находятся десятки силовиков, ситуация под контролем.

Также украинская полиция заблокировала проезд и проход к российским представительствам в Одессе и Киеве. Напомним, ранее МВД Украины заявляло о том, что в день проведения голосования россиян не будут пускать в дипломатические представительства.

МИД России, комментируя ситуацию, назвало решение украинских властей «беспрецедентным» и подчеркнуло неправомерность данных действий, так как они противоречат международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже направила в Киев обращение, в котором говорилось о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании.

Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #выборы2018
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