Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в Карелии

В Карелии стартовало голосование на выборах президента. В республике действует 470 избирательных участка. Участки также открыты на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

В городе Костомукша участки открылись на два часа раньше, в 6 утра, чтобы сотрудники горно-обогатительного комбината «Карельский окатыш» смогли проголосовать перед рабочей сменой. К 8 утра там проголосовали 561 человек.

Всего в Карелии зарегистрировано 515571 избирателей. Отмечается, что в Петрозаводске организован бесплатный проезд на общественном транспорте.