Владимир Путин проголосовал на выборах президента РФ

Сообщается, что Путин приехал отдать свой голос на избирательный участок номер 2151 в Москве. Участок расположен в здании Российской Академии Наук.

Отмечается, что Путин не первый раз голосует на этом участке. На прошлых президентских выборах в 2012 году он сделал свой выбор здесь же.

В зале Академии наук находились наблюдатели от партий и кандидатов, а в холле собрались российские и иностранные журналисты.

Отмечается, что для избирателей это событие никак не стеснило. Меры безопасности не увеличились, доступ на участок имели все желающие проголосовать.