Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на выборах президента РФ в Москве. Она простояла в очереди около тридцати минут.

Памфилова отдала свой голос на избирательном участке №145 в центре столицы. По ее словам, на участке образовались очереди, поскольку прибыло достаточно много артистов, у которых сегодня выступления. Как отметила Памфилова, у артисты смогли проголосовать благодаря системе «Мобильный избиратель».

Глава ЦИК заявила, что очень рада тому, что люди пошли голосовать с самого утра.