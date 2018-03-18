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9:24   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на выборах президента РФ в Москве. Она простояла в очереди около тридцати минут.

Памфилова отдала свой голос на избирательном участке №145 в центре столицы. По ее словам, на участке образовались очереди, поскольку прибыло достаточно много артистов, у которых сегодня выступления. Как отметила Памфилова, у артисты смогли проголосовать благодаря системе «Мобильный избиратель».

Глава ЦИК заявила, что очень рада тому, что люди пошли голосовать с самого утра. 

Автор: Виктория Разумовская
#москва #цик #памфилова #выборы2018
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