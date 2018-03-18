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 Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю

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9:22   18 Марта 2018
Россия
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Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю

Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю

Полиция Камчатского края зафиксировала три жалобы о нарушениях на выборах президента России.

Одно из нарушений отметили в городе Елизово. Один из избирателей сообщил председателю ТИК о гражданине возле участка, незаконно агитировавшего за кандидата в президенты Ксению Собчак.

Жительница Петропавловска-Камчасткого пожаловалась на отсутствующую графу «против всех» в избирательном бюллетене. В рассмотрении жалобы ей сразу отказали. Также председатель местной избирательной комиссии Инга Иринина сообщила, что обнаружила в социальной сети Facebook незаконную агитацию за кандидата Григория Явлинского. Пост появился 17 марта, в день тишины.

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #камчатка #выборы2018
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