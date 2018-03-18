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9:20   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Металлодетекторы впервые используют на избирательных участках Екатеринбурга

Металлодетекторы впервые используют на избирательных участках Екатеринбурга

Комплексы обработки избирательных бюллетеней, видеонаблюдение и металлодетекторы используются для повышения защищенности местных жителей.

КОИБ там первый раз использовали еще восемь лет назад. Их применение считают удобным и избирателям, и организаторам выборов. 

Еще одна удобная функция: наблюдение за голосованием в онлайн-режиме. Ею может воспользоваться любой желающий без надоедающих регистраций и прочего. В 2018 году все избирательные участки ведут трансляцию. Посмотреть можно на нашвыбор2018.рф. 

В этом году Екатеринбург в первый раз использует стационарные металлодетекторы. 

Избирательные участки закроют в восемь вечера. Россияне могут отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.  

Автор: Анастасия Аои
#екатеринбург #россия #политика #трансляция #коиб #металлодетекторы #выборы2018
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