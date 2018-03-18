Металлодетекторы впервые используют на избирательных участках Екатеринбурга

Комплексы обработки избирательных бюллетеней, видеонаблюдение и металлодетекторы используются для повышения защищенности местных жителей.

КОИБ там первый раз использовали еще восемь лет назад. Их применение считают удобным и избирателям, и организаторам выборов.

Еще одна удобная функция: наблюдение за голосованием в онлайн-режиме. Ею может воспользоваться любой желающий без надоедающих регистраций и прочего. В 2018 году все избирательные участки ведут трансляцию. Посмотреть можно на нашвыбор2018.рф.

В этом году Екатеринбург в первый раз использует стационарные металлодетекторы.

Избирательные участки закроют в восемь вечера. Россияне могут отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.