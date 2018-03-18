Явка на выборах президента на 15:00 в ЕАО превысила 47 процентов

По данным избирательной комиссии Еврейской автономной области, к 15:00 явка на выборах в регионе составила 47,27 процента. Проголосовать успели уже 60703 избирателя.

Отмечается, что в Биробиджане явка составила 46,72 процента. В целом в Биробиджанском районе явка составляет 53,19 процента. В Ленинском районе проголосовали 52,87 процента избирателей, в Октябрьском – 51,66 процента, в Смидовичском – 44,44 процента, в Облученском – 43,41 процента.

Напомним, в России 18 марта начались выборы президента. Избирательные участки будут открыты для голосования с 8.00 до 20.00. После их закрытия начнется подсчет голосов.