Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

 Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю

Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

 Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами
Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

 Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю

Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

 Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами
9:09   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
44

Явка на выборах президента на 15:00 в ЕАО превысила 47 процентов

Явка на выборах президента на 15:00 в ЕАО превысила 47 процентов

По данным избирательной комиссии Еврейской автономной области, к 15:00 явка на выборах в регионе составила 47,27 процента. Проголосовать успели уже 60703 избирателя.

Отмечается, что в Биробиджане явка составила 46,72 процента. В целом в Биробиджанском районе явка составляет 53,19 процента. В Ленинском районе проголосовали 52,87 процента избирателей, в Октябрьском – 51,66 процента, в Смидовичском – 44,44 процента, в Облученском – 43,41 процента.

Напомним, в России 18 марта начались выборы президента. Избирательные участки будут открыты для голосования с 8.00 до 20.00. После их закрытия начнется подсчет голосов.

Автор: Виктория Разумовская
#еао #выборы2018 #явка избирателей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Без лыж и фальсификаций. В Москве открылись избирательные участки Выборы президента 2018
Без лыж и фальсификаций. В Москве открылись избирательные участки
В столице теперь больше избирателей. И не осталось шансов каким-либо образом помешать свободному голосованию.
7:59   18 Марта 2018
63
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки Россия

Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки

5:53   18 Марта 2018
84
Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального Россия

Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального

4:09   18 Марта 2018
163
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

0:34   18 Марта 2018
269
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью

СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью