Большая очередь из россиян выстроилась для голосования на выборах на Пхукете

Множество российских туристов и проживающие там россияне хотят поучаствовать в российских президентских выборах.

Очевидец сообщает, что очередь растянулась свыше чем на пять сотен метров.

Для голосования организовали избирательные участки в Паттайе, на Пхукете и в Бангкоке. Гражданину России для того, чтобы отдать свой голос, необходимо прийти с паспортом, можно заграничным. На участках работают представители СМИ и наблюдатели.

До восьми вечера граждане России смогут поддержать одного из восьми кандидатов, чья программа им более близка, кого они хотят видеть на посту президента Российской Федерации.