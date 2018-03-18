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9:02   18 Марта 2018
Россия
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Большая очередь из россиян выстроилась для голосования на выборах на Пхукете

Большая очередь из россиян выстроилась для голосования на выборах на Пхукете

Множество российских туристов и проживающие там россияне хотят поучаствовать в российских президентских выборах.

Очевидец сообщает, что очередь растянулась свыше чем на пять сотен метров.

Для голосования организовали избирательные участки в Паттайе, на Пхукете и в Бангкоке. Гражданину России для того, чтобы отдать свой голос, необходимо прийти с паспортом, можно заграничным. На участках работают представители СМИ и наблюдатели.

До восьми вечера граждане России смогут поддержать одного из восьми кандидатов, чья программа им более близка, кого они хотят видеть на посту президента Российской Федерации.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #политика #туристы #пхукет #выборы2018
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