Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для жителей региона выборы президента РФ такое же знаковое событие, как референдум 2014 года.

Политик отметил, что голосование в регионе проходит впервые. Аксенов выразил уверенность, что для каждого гражданина РФ, проживающего в Крыму, это событие знаковое. Глава региона отметил, что участие в голосовании — «ответственность и гражданский долг» каждого.

Голосование на полуострове началось в 1206 избирательных участках. В Крыму зарегистрированы почти 1,5 миллиона избирателей.