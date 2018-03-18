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Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

 Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю

Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю
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8:51   18 Марта 2018
Россия
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Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года в Крыму

Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для жителей региона выборы президента РФ такое же знаковое событие, как референдум 2014 года.

Политик отметил, что голосование в регионе проходит впервые. Аксенов выразил уверенность, что для каждого гражданина РФ, проживающего в Крыму, это событие знаковое. Глава региона отметил, что участие в голосовании — «ответственность и гражданский долг» каждого.

Голосование на полуострове началось в 1206 избирательных участках. В Крыму зарегистрированы почти 1,5 миллиона избирателей.

Автор: Павел Никифоров
#россия #крым #политика #аксенов #выборы2018
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