Аксенов одним из первых проголосовал на выборах в Крыму

В Крыму одним из первых на проходящих выборах президента России проголосовал глава региона Сергей Аксенов. Политик проголосовал на участке №238 в центре Симферополя.

«Голос принят. Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию», — добавил он.

Напомним, что жители Крыма и Севастополя впервые имеют право участвовать в голосовании на выборах президента России. В регионе зарегистрированы около 1,48 миллиона избирателей. В Крыму голосование организовано на 1206 участках.