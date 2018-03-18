Первым в Петерубрге проголосовал председатель местного Избиркома

Первым в Санкт-Петербурге на выборах президента РФ проголосовал председатель местной Избирательной комиссии Виктор Панкевич.

Напомним, в Российской Федерации начались выборы главы государства. Избирательные участки открывают свои двери по всей стране в 8 утра и завершают свою работу в 8 вечера по местному времени в каждом регионе. Согласно регламенту, после закрытия участков начнется подсчет голосов избирателей.

Одновременно с участками в Петербурге в 8.00 по мск открылись избирательные участки в Адыгее, Москве, Крыму, Чечне и Дагестане.