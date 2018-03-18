Избирательные участки открылись в Индии для выборов президента РФ

Свои двери открыли избирательные участки в Индии. Граждане России смогут проголосовать на президентских выборах на участках в Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и Панаджи.

Участки открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени (05.30-17.30 по московскому времени). Россияне могут участвовать в голосовании при предъявлении действующего внутреннего или заграничного паспорта, устно обратившись в день голосования, либо при помощи специального открепительного удостоверения.