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8:46   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Общественные наблюдатели: В Иркутской области не произошло ни одного нарушения на выборах президента

Общественные наблюдатели: В Иркутской области не произошло ни одного нарушения на выборах президента

В регионе работает ситуационный центр по общественному наблюдению за российскими президентскими выборами.

За все это время поступило около 25 звонков от общественных наблюдателей, однако еще ни одного нарушения не обнаружили. Зачастую они просто сообщают, какая обстановка на избирательном участке, говорится в публикации ИА «Телеинформ».

По словам главы избиркома Иркутской области Эдуарда Девицкого, на десять утра явка составила почти на 2,5 процента больше, чем на предыдущих выборах.

У еще граждан России еще есть время обдумать то, кого бы они хотели видеть в качестве главы РФ и поучаствовать в решении важного вопроса страны, проголосовав.

Автор: Анастасия Аои
#россия #политика #иркутская область #выборы2018
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