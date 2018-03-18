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Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на президентских выборах

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 Три заявления о нарушениях на выборах поступили в МВД по Камчатскому краю

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8:37   18 Марта 2018
Россия
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Три избирательных участка открылись на выборах президента РФ в Новой Зеландии

Три избирательных участка открылись на выборах президента РФ в Новой Зеландии

Три избирательных участка на выборах президента Российской Федерации открылись для граждан РФ в Новой Зеландии.

Об этом 18 марта сообщает Министерство иностранных дел России на своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что ровно в 8.00 открылись участки в Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче.

На консульском учете в этой стране состоят около 3000 российских граждан. В голосовании также примут участие туристы из РФ, отмечает ведомство.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #новая зеландия #мид рф #весь мир #выборы2018
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