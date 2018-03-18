Три избирательных участка открылись на выборах президента РФ в Новой Зеландии

Три избирательных участка на выборах президента Российской Федерации открылись для граждан РФ в Новой Зеландии.

Об этом 18 марта сообщает Министерство иностранных дел России на своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что ровно в 8.00 открылись участки в Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче.

На консульском учете в этой стране состоят около 3000 российских граждан. В голосовании также примут участие туристы из РФ, отмечает ведомство.