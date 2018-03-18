Впервые выборы президента РФ проходят в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе открылось порядка 1400 избирательных участков. Около 1,8 миллиона жителей региона смогут впервые принять участие в выборах президента РФ.

В Крыму избиратели смогут проголосовать на 1206 избирательных участках. Отмечается, что один участок создан в районе строительства моста через Керченский пролив, второй – в зале аэропорта «Симферополь».

В Севастополе открылись 182 участка. Здесь зарегистрировано около 310 тысяч избирателей.

За выборами на полуострове и в Севастополе следят общественные наблюдатели, в том числе иностранные - из Франции, Дании, Испании, Италии, Германии и т.д.