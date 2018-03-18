Более 9 процентов избирателей пришли на участки в первые два часа голосования в Хакасии

В Хакасии по состоянию на 10 утра по местному времени на участки пришли 9,07 избирателей, чтобы принять участие в выборах президента России.

Об этом сообщает местный Избирком. Участки в данном регионе как и по всей стране открылись в 8 часов утра.

Напомним, в России в воскресенье проходит голосование на выборах главы государства. Участки во всех регионах продолжат работу до 20.00 по местному времени. После их закрытия стартует процедура подсчета голосов.