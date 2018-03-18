КНДР отказывается вести диалог с Японией, пока та не прекратит давление

Так Япония может остаться без возможности вести прямой диалог с Северной Кореей, сообщает агентство ЦТАК.

Японская сторона высказывается за усиление давления и ужесточение санкций в отношении Северной Кореи, что может ухудшить их ситуацию с Пхеньяном, говорится в публикации агентства. В Японии убеждены, что следует продолжать оказывать давление, чтобы не стать обманутыми «политикой улыбок».

Американский лидер Дональд Трамп и его северокорейский коллега Ким Чен Ын должны встретиться до конца этой весны. Соединенные Штаты рассчитывают, что это станет шагом на пути к денуклеаризации КНДР.

Накануне местные СМИ сообщили, что японский премьер-министр Синдзо Абэ в перспективе согласен встретиться с Ким Чен Ыном. На это его подталкивает желание достигнуть реальных результатов в решении проблемы граждан Японии, которых северокорейская разведка похитила в 70-е годы.