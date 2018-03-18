Белокуриха голосует активнее всего в Алтайском крае

Наиболее высокая явка в Алтайском крае отмечена в селе Белокуриха. За первые два часа голосования около 16% избирателей явились на участки.

Сообщается, что явка в городе Алейск составила примерно 15%, в Шелаболихинском районе — около 14%.

В Индустриальном районе столицы края, города Барнаула, за первые два часа проголосовали 7,45% избирателей, в Железнодорожном — 6,87%, в Ленинском — 8,93%, Октябрьском — 8,8%, в Центральном — 7,22%.

К 10 утра общая явка избирателей региона на выборах составила 10,36% — более 187 тысяч человек.