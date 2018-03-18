Несколько провокаций зафиксировано на избирательных участках Камчатки

Избирком Камчатки сообщает, что в регионе в ходе выборов президента РФ было зафиксировано несколько попыток ввести людей в заблуждение, намерено исказив факты.

Как заявила председатель Избирательной комиссии региона Инга Иринина, зафиксированы случаи, когда вырванные из контекста фрагменты прямой видеотрансляции с избирательных участков публикуют в интернете с ложной трактовкой, пытаясь ставить под сомнение честность избирательного процесса. К примеру, в сети распространили запись тестирования КОИБ до начала голосования, которую авторы публикаций попытались выдать за вброс бюллетеней.

Она отметила, что сотрудники Избиркома в целях защиты прав избирателей проверяют поступившие сообщения о нарушениях, однако ни одно из них не подтвердилось.