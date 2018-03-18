СМИ: К избирательному участку в Таиланде выстроилась очередь на 700 метров

В Таиланде начали работать избирательные участки для выборов президента России. Возле некоторых из них выстроились длинные очереди.

Как отмечается, места для голосований начали работать в 8.00 по местному времени (4.00 Москвы) в столичном Бангкоке, на острове Пхукет и в курортном городе Паттайя.

В Паттайе участок организован в гостинице «Роял Клифф». Уже с утра там сформировалась очередь из нескольких сотен россиян. Избирательная комиссия, в основном состоящая из волонтеров, с трудом справляется с большим потоком людей.

Пользователи соцсетей отмечают, что в Пхукете образовалась очередь к избирательному участку длинной в 700 метров.