В Камчатском крае пять сел и СИЗО-1 отметились стопроцентной явкой

В Камчатском крае в пяти селах проголосовали все жители. Об этом свидетельствуют данные региональных избирательных комиссий.

Также к камчатского СИЗО-1 завершено голосование. На момент выборов там находились 152 человека, которые имеют право голосовать. Зафиксирована стопроцентная явка.

Ранее стало известно, что проголосовать на выборах президента России пришли все избиратели села Краснено, в котором проживает 40 человек.

Накануне сообщалось почти 70 процентов жителей Чукотки и более половины Камчатки проголосовали к середине дня на выборах президента России.