Блогер Илья Варламов поучаствовал в выборах президента РФ

Журналист, архитектор, фотограф, основатель фонда Городские проекты Илья Варламов тоже сделал свой выбор.

Об этом свидетельствует его фотография в Instagram. Он проголосовал на избирательном участке №462 в Омске.

Омский губернатор Александр Бурков тоже поучаствовал в выборах. Он вместе с ребенком зашел в кабинку для голосования. Сын зачитал ему список кандидатов и они вместе сделали выбор.

Каждый россиянин может выбрать одного из восьми кандидатов на пост главы российского государства, которому доверяет будущее страны, и отдать за него свой голос. В бюллетене они расположены в алфавитном порядке.