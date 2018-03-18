Блогер Илья Варламов поучаствовал в выборах президента РФ
Журналист, архитектор, фотограф, основатель фонда Городские проекты Илья Варламов тоже сделал свой выбор.
Об этом свидетельствует его фотография в Instagram. Он проголосовал на избирательном участке №462 в Омске.
Омский губернатор Александр Бурков тоже поучаствовал в выборах. Он вместе с ребенком зашел в кабинку для голосования. Сын зачитал ему список кандидатов и они вместе сделали выбор.
Каждый россиянин может выбрать одного из восьми кандидатов на пост главы российского государства, которому доверяет будущее страны, и отдать за него свой голос. В бюллетене они расположены в алфавитном порядке.