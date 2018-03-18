Почти 70 процентов жителей Чукотки проголосовали на выборах президента к середине дня

Почти 70 процентов жителей Чукотки и свыше половины Камчатки проголосовали к середине дня на выборах президента России.

Об этом свидетельствуют данные региональных избирательных комиссий.

На Чукотке явка на 15.00 по местному времени составила 67,4 процента (22 553 граждан). В 2012 году явка на аналогичный период в регионе составляла 67,34 процента.

На Камчатке на 15.00 по местному времени проголосовали 54,09 процентов жителей, на выборы пришли почти 126 тысяч человек. В 2012 году явка к этому времени в данном регионе составила 46,12 процента.