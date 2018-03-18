Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

В Красноярском крае на выборах главы РФ в воскресенье по состоянию на 10 часов утра по местному времени на участки пришли 8,74 процента избирателей.

В целом за первые два часа в регионе проголосовали 178 926 человек. Всего в Красноярском крае избирательным правом наделены 2 048 247 граждан.

Напомним, в России 18 марта стартовали выборы президента. Избирательные участки открываются по всей стране для голосования в 8.00, а закрываются в 20.00. После их закрытия начнется подсчет голосов.