Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме

Во Владивостоке пациентки роддома могли проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщает телеканал «РенТВ».

Одна из роженицы рассказала, что осталась довольна условиями, созданными для голосования. Также в день выборов президента для пациенток организовали праздничный обед.

Первые избирательные участки открылись в 08:00 местному времени (23:00 мск) на Чукотке и Камчатке. Через час они открылись в Сахалинской и Магаданской областях.